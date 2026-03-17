Sant’Angelo, pomeriggio di musica e intrattenimento al Santangelo Outlet Village con l’evento K-Pop Demon Hunter

Il Santangelo Outlet Village di Città Sant’Angelo si appresta ad ospitare un evento speciale dedicato alla musica e all’intrattenimento per tutta la famiglia. Si tratta di “K-Pop Demon Hunter”, un evento gratuito ispirato all’estetica del K-Pop e al concept “Demon Hunter”, che vedrà la partecipazione di cosplayer professioniste in performance artistiche e interpretative.

L’appuntamento è fissato per venerdì 21 marzo dalle 15:00 alle 19:00, quando il Village si trasformerà in un palcoscenico di energia e colori. Il programma prevede animazione a tema con giochi organizzati, dance challenge, momenti di baby dance e intrattenimento pensati per coinvolgere bambini e famiglie.

Il momento principale dell’evento sarà alle ore 17:00 con lo show delle Huntrix, che proporranno coreografie esplosive e uno storytelling originale ispirato all’universo K-Pop. Al termine dello spettacolo, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a un meet&greet con le protagoniste e scattare delle foto insieme a loro.

Dalle 18:30 riprenderanno giochi e animazione fino alla chiusura dell’evento, offrendo ai presenti la possibilità di continuare a vivere l’atmosfera festosa della giornata. Uno spettacolo coinvolgente, caratterizzato da costumi scenografici e coreografie originali, che omaggia il mondo del K-Pop e della cultura pop coreana in una chiave creativa e adatta a tutta la famiglia.

L’energia del K-Pop farà da cornice perfetta per trascorrere una giornata di shopping e scoprire i nuovi arrivi di stagione nelle boutique del Village. L’evento si presenta come l’occasione ideale per unire divertimento, musica e stile in un pomeriggio tutto da cantare, ballare e vivere tra spettacolo e shopping al Santangelo Outlet Village.