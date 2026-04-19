Sante Marie abbraccia l’energia condivisa: adesione alla Comunità “Marsica Uno” per risparmiare sui consumi di energia

Il Comune di Sante Marie ha deciso di aderire alla Comunità Energetica “Marsica Uno” per promuovere l’energia condivisa e offrire vantaggi economici ai propri cittadini. Questa iniziativa, che mira a combinare la tutela dell’ambiente con benefici finanziari per la regione, consentirà al Comune di beneficiare delle risorse provenienti da un impianto fotovoltaico da 1 megawatt.

Gli incentivi generati da questo impianto saranno utilizzati per scopi sociali e per beneficiare direttamente i consumatori, creando così un circolo virtuoso per tutta la comunità. Ogni residente di Sante Maria avrà la possibilità di aderire gratuitamente alla Comunità Energetica “Marsica Uno”, senza dover sostenere costi o vincoli economici.

L’adesione a questa iniziativa permetterà ai cittadini di ottenere incentivi proporzionali ai propri consumi di energia condivisa. Maggiore sarà l’utilizzo di energia durante le ore di produzione, maggiori saranno i risparmi e i benefici economici per ciascun aderente. Attraverso strumenti online o l’assistenza dei referenti della comunità, ogni partecipante potrà monitorare in modo trasparente i vantaggi ottenuti.

Il sindaco Lorenzo Berardinetti si è detto soddisfatto di questa opportunità offerta ai cittadini: “Si tratta di un’opportunità concreta per i nostri cittadini, che potranno risparmiare sulle bollette e contribuire a un modello di sviluppo più sostenibile. Abbiamo scelto di aderire perché crediamo in una comunità che cresce insieme, condividendo risorse e benefici, senza lasciare indietro nessuno”.

Questa iniziativa si inserisce in un trend diffuso nei piccoli comuni, che sono chiamati a reinventarsi attraverso modelli innovativi di gestione dell’energia. Questi modelli possono trasformare una necessità in un’opportunità di sviluppo e coesione sociale, contribuendo alla creazione di comunità più sostenibili e solidali.