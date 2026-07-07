Sante Marie, arriva la terza edizione del Briganti Film Festival: tre giorni dedicati al cinema d’autore italiano

Torna il Briganti Film Festival, il festival del cortometraggio d’autore italiano ideato da ORO Studios e organizzato a Sante Marie, in Abruzzo. Dal 9 all’11 luglio 2026 piazza Aldo Moro diventa il palcoscenico della terza edizione, sotto la guida del Presidente Marco Monno e della Direttrice Artistica Marianna Adamo, con Franco Nero nel ruolo di Presidente Onorario.

Il Briganti Film Festival celebra il coraggio creativo e la libertà espressiva dei registi italiani: il “brigante” è la figura di chi mette la propria visione al centro, l’autore che sceglie la storia prima della formula. Una manifestazione selettiva, dedicata a chi fa del cinema un atto d’autore.

Il concorso si articola in due competizioni parallele — Briganti, per i registi uomini, e Brigantesse, per le registe donne — affiancate da La Voce dei Borghi, sezione non competitiva che porta sullo schermo tre film dedicati ai borghi italiani e ai loro territori.

La serata inaugurale del 9 luglio si apre con i saluti istituzionali e con l’esibizione dal vivo del tenore Lorenzo Martelli, “Colonne Sonore d’Autore”, seguita dalla proiezione del documentario ‘Merica — Gente del Nord nell’America del Sud. Il 10 luglio il festival ospita un evento in collaborazione con WIFTMI — Women in Film, Television and Media Italia, con la proiezione di Dolly Make Up di Giuliana Boni e la presenza di Domizia De Rosa, Marzia Macchiarella e Manuela Pincitore.

Una giuria di esperti e la giuria popolare, presieduta da Maria Rita Berardinetti, assegneranno i riconoscimenti delle sezioni Briganti e Brigantesse, insieme al Premio del Pubblico. Ai migliori Brigante e Brigantessa è dedicato il premio offerto da Flat Parioli, che mette a disposizione un pacchetto di servizi professionali di post-produzione. La cerimonia di premiazione si terrà l’11 luglio.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web brigantifilmfestival.it, contattare via email brigantifilmfestival@gmail.com o seguire su Instagram @orostudios_cinema.