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Politica

Sante Marie, Berardinetti ringrazia i giovani: pronti a guidare il paese per i prossimi 5 anni.

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La nuova legislatura del Comune di Sante Marie è ufficialmente iniziata con l’apertura del Consiglio Comunale davanti a una folta folla di cittadini entusiasti. Il sindaco Lorenzo Berardinetti ha prestato giuramento in una sala stracolma, manifestando visibile emozione per l’importante incarico che gli è stato riconfermato.

“Essere sindaco è una grande responsabilità verso la propria comunità e la propria terra”, ha dichiarato Berardinetti, sottolineando l’importanza di lavorare per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Sante Marie. Il sindaco ha evidenziato le sfide che affrontano le aree interne, con il progressivo spopolamento dei paesi e la carenza di servizi, ma ha espresso ottimismo nel poter invertire questa tendenza negativa.

Berardinetti ha rivolto un plauso speciale ai giovani membri della sua lista, ringraziandoli per aver scelto di restare nel territorio e impegnarsi attivamente nella vita amministrativa del paese. Il sindaco ha annunciato che la sua nuova squadra di governo si concentrerà su punti concreti e obiettivi da raggiungere per la comunità di Sante Marie.

Durante la seduta sono stati assegnati gli incarichi della nuova giunta: Vincenzo Zangrilli sarà il vicesindaco con deleghe a Commercio, Sport e Urbanistica, mentre Maria Rita Berardinetti si occuperà di temi legati al Sociale, al Lavoro e alle Associazioni. Il consiglio comunale ha eletto all’unanimità Andrea Conte come presidente.

Il sindaco Berardinetti ha sottolineato l’importanza di formare e preparare la nuova generazione di giovani amministratori, affinché possano guidare il paese in futuro. La presenza attiva dei giovani è stata quindi già riconosciuta come un punto di forza per il futuro di Sante Marie.

Nel prossimo Consiglio Comunale saranno distribuite ulteriori deleghe ai consiglieri comunali, con l’obiettivo di garantire una gestione efficiente e partecipata del Comune.

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