Sante Marie celebra le Madri Costituenti: cerimonia in piazza Aldo Moro per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, a Sante Marie si è tenuta una solenne cerimonia in piazza Aldo Moro. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Lorenzo Berardinetti, dei neo amministratori comunali, dei rappresentanti delle associazioni locali, delle forze dell’ordine, dell’associazione carabinieri in congedo e di numerosi cittadini.

Durante la manifestazione, sono stati letti alcuni testi scritti dalle donne che hanno contribuito alla storia della Repubblica Italiana. In seguito, l’amministrazione ha consegnato attestati di riconoscimento ai rappresentanti delle associazioni del territorio e ad alcuni cittadini, valorizzando il loro costante impegno a favore della comunità locale.

Daniel De Iulis, che compirà 18 anni quest’anno, ha ricevuto in dono una copia della Costituzione. Il sindaco Lorenzo Berardinetti ha espresso profondo orgoglio per l’evento e ha invitato alla riflessione sulle radici della democrazia e sul cammino della Repubblica, sottolineando l’importanza della Carta fondamentale basata su uguaglianza, giustizia e dignità.

Il sindaco ha inoltre ricordato il valore delle Madri Costituenti, citando figure come Nilde Iotti, Teresa Mattei e Lina Merlin. Queste donne hanno unito l’Italia nel dopoguerra, lavorando per trasformare i diritti in concrete opportunità di emancipazione.

Berardinetti ha dichiarato: “I testi e le parole delle Madri Costituenti che ripercorriamo oggi, non sono semplici testimonianze del passato, sono lezioni di straordinaria lungimiranza politica e civile che continuano a parlarci con sconcertante attualità. Queste donne hanno saputo unire l’Italia in un momento di profonda ricostruzione, lottando affinché i diritti diventassero opportunità concrete di emancipazione e di cittadinanza attiva per tutti”.

Infine, un ringraziamento è stato rivolto a coloro che con il volontariato e l’impegno istituzionale mettono in pratica i principi di solidarietà e inclusione. Una corona è stata depositata sulla stele dedicata alle vittime del Bombardamento di Sante Marie.