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Sante Marie fa centro a Milano: il turismo lento e il Cammino dei Briganti in vetrina a “Fa’ la cosa giusta!”

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Sante Marie protagonista a Milano: il turismo lento e il Cammino dei Briganti conquistano “Fa’ la cosa giusta!”

Sante Marie è stata sotto i riflettori per tre giorni alla fiera “Fa’ la cosa giusta! – Fiera dei Cammini” di Milano. L’amministrazione comunale ha partecipato all’evento presso lo spazio dell’associazione Borghi Autentici d’Italia, promuovendo le bellezze naturali, la storia e le tradizioni di un territorio che sta diventando sempre più popolare tra camminatori e cicloturisti.

Durante i tre giorni consecutivi della manifestazione milanese, sono stati presentati percorsi immersi nel verde e ciclovie pensate per chi cerca un’esperienza autentica e rispettosa dell’ambiente. Numerosi materiali informativi sui percorsi naturalistici e sulle diverse opportunità di visita che rendono Sante Marie una destinazione ideale per il turismo lento sono stati messi a disposizione dei visitatori nello stand.

Il sindaco Lorenzo Berardinetti ha partecipato attivamente all’evento portando l’esperienza del proprio Comune come modello di accoglienza e gestione del territorio. Durante i confronti con esperti e operatori del settore, è emersa la capacità di Sante Marie di trasformare il patrimonio paesaggistico in una risorsa economica e sociale concreta.

“Sono stato soddisfatto di aver portato il nostro Comune e l’intero territorio su un palcoscenico nazionale, facendolo conoscere e raccontandone la sua autenticità”, ha dichiarato il sindaco Berardinetti. “In questi giorni molti hanno già percorso il Cammino dei Briganti, molti si sono fermati allo stand per scoprirlo e tanti altri hanno deciso che presto lo percorreranno. Hanno avuto l’opportunità di conoscere anche gli altri cammini del territorio e le tante bellezze che lo rendono unico. Un patrimonio del quale dobbiamo essere orgogliosi e che continueremo a valorizzare con passione. Grazie a tutti coloro che sono passati a trovarci e a chi ogni giorno lavora per far crescere il nostro territorio”.

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