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Sante Marie: Festa della Repubblica dedicata alle donne della Costituzione e consegna del testo sacro ai diciottenni

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In occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale di Sante Marie ha organizzato un incontro speciale dedicato alle donne della Costituzione e alla consegna del testo sacro ai diciottenni del territorio.

L’evento, intitolato “Le voci della Repubblica – Storie di donne e di libertà”, si terrà oggi, 2 giugno, nella sala consiliare del municipio. La mattinata inizierà alle 11.15 con i saluti istituzionali del sindaco Lorenzo Berardinetti, seguiti alle 11.30 dalla lettura di storie e testimonianze che ripercorreranno il ruolo fondamentale delle donne italiane nella nascita e crescita della democrazia nel nostro Paese.

Uno degli momenti clou dell’incontro sarà la tradizionale cerimonia di consegna di una copia della Carta costituzionale ai giovani diciottenni del territorio. Questo gesto formale mira a stimolare la cittadinanza attiva e la consapevolezza dei diritti tra le nuove generazioni, promuovendo un senso di responsabilità verso il Paese.

La mattinata si concluderà alle 12.30 con la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide in memoria del Bombardamento di Sante Marie. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questo momento di memoria collettiva e di riflessione sull’importanza dei valori democratici e della Costituzione italiana.

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