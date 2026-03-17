Sante Marie, ginnastica del pensiero e meditazione per la Settimana del Cervello: appuntamento in piazza Aldo Moro

La Commissione pari opportunità del Comune di Sante Marie, con il patrocinio del Comune stesso, ha organizzato un evento gratuito e aperto alla cittadinanza in occasione della “Settimana del Cervello”.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle 14.45 con ritrovo in piazza Aldo Moro. L’iniziativa risponde alla sfida lanciata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives per diffondere la cultura della prevenzione e dell’invecchiamento attivo.

“Il benessere della persona non può prescindere da una cura costante del nostro organo più complesso, il cervello”, afferma la psicologa e psicoterapeuta Paola Compagno, curatrice dell’evento. Attraverso il movimento consapevole e la stimolazione cognitiva è possibile costruire una riserva cerebrale che ci protegga nel tempo.

La giornata inizierà con una breve camminata arricchita da un’esperienza di meditazione – camminata. Successivamente, l’attività proseguirà all’interno della sala don Beniamino, dove i partecipanti potranno cimentarsi nella “Ginnastica del pensiero”, una serie di esercizi mirati a liberare la mente da stress e preoccupazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email paola.compagno@virgilio.it o al numero di telefono 3476431053.