Sante Marie, grande festa per la riapertura del Municipio dopo due anni

È stata un’emozionante giornata di rinnovamento e partecipazione a Sante Marie, dove la comunità ha accolto con gioia la riapertura del Municipio, situato in piazza Aldo Moro. Questo momento non ha segnato soltanto la conclusione di un lungo processo di ristrutturazione durato due anni, ma ha anche rappresentato un significativo ritorno a un simbolo identitario per tutti i residenti.

Il primo cittadino, Lorenzo Berardinetti, ha presenziato al tradizionale taglio del nastro insieme al baby sindaco Giuseppe Caretta, un gesto che ha unito il presente e il futuro della comunità. La benedizione della nuova struttura è stata impartita dal vescovo della diocesi dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, mentre il vice presidente dell’Ordine dei giornalisti, Daniele Imperiale, ha coordinato i festeggiamenti.

La piazza, gremita di cittadini e autorità, ha visto la partecipazione di personalità di spicco tra cui l’ex direttore della protezione civile regionale, Mauro Casinghini, la presidente nazionale di Borghi autentici, Rosanna Mazzia, e la dirigente scolastica Maria Elena Rotilio. Inoltre, erano presenti rappresentanti delle forze dell’ordine, con il capitano Marco Passamonti e Claudio Ciucci, comandante della polstrada di Carsoli.

Tra i numerosi ospiti vi erano anche esponenti politici come il consigliere comunale di Roma Dario Nanni e il consigliere regionale Antonio Di Marco, insieme a diversi sindaci e amministratori della Marsica. Ex amministratori e tecnici coinvolti nella ristrutturazione hanno preso parte all’evento, dimostrando un forte senso di comunità e di appartenenza.

“Questo municipio è la casa di tutti”, ha dichiarato Berardinetti, evidenziando che la restituzione del Municipio ristrutturato rappresenta un investimento nella qualità dei servizi e nella sicurezza, affinché ogni cittadino possa sentirsi accolto e ascoltato. Il sindaco ha infine lanciato un messaggio significativo contro l’isolamento dei piccoli borghi, affermando: “Noi vogliamo andare controcorrente. Vivere un paese è una causa che si sposa e si porta avanti nonostante tutto”. Ha concluso il suo intervento con una riflessione sulle generazioni passate e future, affermando che “la speranza la dobbiamo trovare nel sorriso dei nostri bambini quando escono da scuola e nella tenacia dei nostri anziani”.