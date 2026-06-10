Sante Marie ospita l’Appennino Bike Tour Festival 2026: tappa abruzzese del turismo sostenibile e delle due ruote

L’Appennino Bike Tour Festival 2026 fa tappa in Abruzzo: Sante Marie unico comune della regione a ospitare il grande evento nazionale della mobilità dolce

Il Comune di Sante Marie si conferma tappa abruzzese del turismo sostenibile e delle due ruote. È stato presentato ieri nella sala dei presidenti del Coni a Roma l’Appennino Bike Tour Festival 2026, l’importante evento nazionale che dal 19 giugno al 20 settembre attraverserà l’Italia lungo la dorsale appenninica per promuovere lo sviluppo sostenibile, la mobilità dolce, il turismo esperienziale e la valorizzazione delle aree interne. Tra i comuni coinvolti, Sante Marie sarà l’unica tappa dell’intera regione Abruzzo.

Promosso da Vivi Appennino in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, ANCI e Confcommercio Imprese per l’Italia, il Festival rappresenta una delle più rilevanti iniziative italiane dedicate ai borghi e ai piccoli comuni. Il progetto gode del sostegno del main sponsor Poste Italiane, del patrocinio della RAI, della media partnership della TGR Rai e del patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura, oltre a numerose altre sigle nazionali.

L’edizione 2026 prenderà il via il 19 giugno da Genova e si concluderà il 20 settembre a Roccafiorita, in Sicilia, attraversando 14 regioni lungo un itinerario ciclo-turistico di oltre 3.100 chilometri dell’Appennino Bike Tour, interamente segnalato con cartellonistica turistica e nato al G7 Ambiente 2017 di Bologna. A Sante Marie la carovana sostenibile arriverà il 4 e 5 luglio.

Il programma della giornata di domenica 5 luglio prevede l’apertura dell’area promozionale dell’Appennino dalle 16.30 alle 22. Alle 16:30 partirà la pedalata promozionale a iscrizione gratuita: un percorso di 20 chilometri con guida FCI che muoverà verso i borghi di Castelvecchio e Scanzano, con una sosta per degustare i prodotti della tradizione abruzzese. Alle 19.30 si terrà il Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, con interventi del sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti e del direttore generale di Vivi Appennino Enrico Della Torre. Il Forum costituirà un tavolo di confronto su temi quali il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo economico delle aree interne.

Al termine del Forum si terrà la nomina degli Ambasciatori dell’Appennino, persone, imprese o realtà locali che si sono distinte nella valorizzazione del territorio. La partecipazione agli eventi è gratuita. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Organizzazione ABT FESTIVAL al numero 0534 527982 o scrivere a organizzazione@abtfestival.com.