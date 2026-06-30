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Eventi e Cultura

Sante Marie protagonista dell’ABT Festival: domenica 5 luglio la tappa nazionale dello sviluppo sostenibile

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Sante Marie, domenica 5 luglio, diventerà la capitale dello sviluppo sostenibile con la tappa nazionale dell’ABT Festival. L’evento, presentato ufficialmente a Roma nella sede del Coni, sarà un’occasione unica per promuovere il turismo lento e valorizzare le aree interne.

Il programma della giornata prevede diverse attività, a cominciare da una pedalata promozionale di 20 chilometri che si snoderà tra i borghi di Castelvecchio e Scanzano, con una sosta degustazione dei prodotti tipici abruzzesi lungo il percorso. A seguire, alle 19:30, si terrà il Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, moderato da Federica Ghinelli di Vivi Appennino e con la partecipazione di importanti figure istituzionali e esperti del settore.

L’evento si concluderà con la cerimonia di nomina dei nuovi Ambasciatori dell’Appennino, dimostrando come i piccoli comuni siano fondamentali per il futuro sostenibile del Paese. Tutte le proposte emerse durante la giornata confluiranno nel secondo Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, che avrà luogo il prossimo 17 novembre a Roma.

La partecipazione a tutte le attività dell’ABT Festival è completamente gratuita. Per ulteriori dettagli è possibile contattare la segreteria dell’evento al numero 0534 527982 o via email all’indirizzo organizzazione@abtfestival.com.

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