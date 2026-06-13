Sante Marie, si parte con il raduno “In Lambretta sul cammino dei Briganti” il 27 e 28 giugno 2026

Il Comune di Sante Marie è pronto ad ospitare il raduno “In Lambretta sul cammino dei Briganti” che si terrà il 27 e 28 giugno 2026. L’evento è organizzato dalla Sezione Marsica Lambretta Club Abruzzo con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il programma dettagliato della giornata di sabato 27 giugno prevede il ritrovo alle 9 in piazza Aldo Moro per l’inizio del giro turistico. I partecipanti visiteranno il Museo del Brigantaggio e dell’Unità d’Italia, insieme alla mostra di radio d’epoca, per poi proseguire lungo la via dei Murales. Alle 13 è previsto un pranzo in piazza e nel pomeriggio si partirà verso la Grande Panchina e la Riserva Grotte di Luppa, dove ci sarà un aperitivo in grotta. La giornata si concluderà con il rientro per la cena in piazza e il successivo concerto dalle 21.

La giornata di domenica 28 giugno si aprirà nuovamente alle 9 con il ritrovo in piazza Aldo Moro per un giro di 35 chilometri attraverso le frazioni del territorio. Il percorso toccherà le località di San Giovanni, Tubione, Scanzano, Santo Stefano, Valdevarri e Castelvecchio, per poi fare ritorno a Sante Marie. Lungo l’itinerario programmato, le proloco delle varie frazioni si occuperanno di offrire piccoli rinfreschi ai partecipanti. Alle 13 è previsto il pranzo in piazza a Sante Marie e alle 15:30 la visita al Museo del Brigantaggio e dell’Unità d’Italia e ai Murales, seguita dai saluti istituzionali conclusivi.

Il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di patrocinare questa importante manifestazione firmata dalla Sezione Marsica Lambretta Club Abruzzo. Accoglieremo con entusiasmo i partecipanti in piazza Aldo Moro e lungo le nostre frazioni. Questo evento rappresenta una splendida opportunità per valorizzare il cammino dei Briganti, la Riserva Grotte di Luppa e la Grande Panchina.”

Per ulteriori informazioni organizzative sull’evento, è possibile contattare la Sezione Marsica rivolgendosi ad Antonio Chiappini al numero telefonico 333.3085980 o tramite l’indirizzo e-mail antonio073@luco.it, oppure contattando Pietro Giancursio al numero 3926758588.