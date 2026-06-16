Sante Marie si prepara per la Festa del Solstizio d’Estate: yoga, natura e condivisione alla Grande Panchina

Il comune di Sante Marie si prepara a celebrare il giorno più lungo dell’anno con la Festa del Solstizio d’Estate, un evento dedicato al benessere, alla natura e alla condivisione che si terrà domenica 21 giugno. La manifestazione avrà luogo presso la Grande Panchina Sante Marie numero 241, un punto panoramico eccezionale per ammirare il territorio al tramonto.

La giornata inizierà con un momento di aggregazione per chi desidera raggiungere il sito a piedi, con appuntamento alle 17.30 in piazza Aldo Moro, da dove partirà una passeggiata di gruppo verso la Grande Panchina. Alle 18.30 prenderà il via una lezione di yoga all’aperto condotta dall’insegnante Francesca Rosa, pensata per rigenerare corpo e mente a stretto contatto con l’ambiente circostante.

Alle 19.30 si terrà un aperitivo al calar del sole preparato dall’associazione anziani di Sante Marie, offrendo un’occasione di convivialità mentre il sole tramonterà sul panorama locale. L’iniziativa rappresenta un’opportunità speciale per vivere i ritmi della natura e valorizzare il paesaggio del territorio in una chiave legata al benessere.

Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando Francesca al numero 340 933 9115, Marco al numero 366 237 3485 e Tarquinio al numero 335 728 6895. Un pomeriggio tra yoga, natura e condivisione che renderà l’estate a Sante Marie ancora più speciale.