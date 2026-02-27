Sant’Eusanio Forconese celebra un anno di Fondazione Sportcity con un evento di successo al Senato

Si è svolto oggi a Roma, nella prestigiosa Sala Zuccari del Senato della Repubblica, l’evento “Un anno di Fondazione Sportcity – Laboratorio di Benessere Umano”, promosso su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, padrone di casa dell’incontro.

Il senatore abruzzese ha voluto fortemente che questo momento di confronto approdasse all’interno del Senato, offrendo una cornice istituzionale di alto profilo a un progetto che mette al centro sport, esercizio fisico e attività motoria come strumenti di benessere, coesione sociale e sviluppo sostenibile. L’evento ha visto una significativa presenza di esponenti abruzzesi, a testimonianza del legame tra il territorio e la visione di Sportcity.

In particolare, l’intervento del sindaco di Sant’Eusanio Forconese, Deborah Visconti, ha evidenziato le esperienze virtuose maturate nelle aree interne. Visconti ha raccontato le buone pratiche avviate nell’Unione dei Comuni che rappresenta, sottolineando come proprio nei piccoli centri lo sport possa diventare leva di inclusione, presidio sociale e strumento concreto di contrasto allo spopolamento.

Il presidente della Fondazione Sportcity, Fabio Pagliara, ha sottolineato la crescita del progetto e ha annunciato i principali appuntamenti del 2026, con l’obiettivo di rendere la “sportivizzazione” delle città una pratica quotidiana.

Angelo De Marcellis, responsabile regionale Sportcity per l’Abruzzo, ha annunciato le nuove tappe dello Sportcity Tour che toccherà le quattro province abruzzesi nel mese di aprile, rafforzando ulteriormente il radicamento del progetto sul territorio e coinvolgendo amministrazioni, associazioni e cittadini in un percorso diffuso di promozione del benessere.

Il 2026 sarà un anno intenso per la Fondazione, con appuntamenti di rilievo nazionale che confermano la missione di portare lo sport fuori dagli impianti, dentro le città e nella vita quotidiana delle persone.