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Santo del giorno 11 Aprile San Stanislao

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Oggi, 11 Aprile 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Stanislao, vescovo e martire. Nato in Polonia nel XI secolo, Stanislao divenne vescovo di Cracovia e si distinse per la sua difesa dei poveri e degli oppressi.

La sua figura è considerata simbolo di coraggio e integrità, poiché si oppose apertamente alle ingiustizie del potere politico dell’epoca. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione sulla difesa dei valori etici e della giustizia sociale.

San Stanislao è venerato come patrono della Polonia e della moralità pubblica. La sua vita e il suo martirio sono fonte di ispirazione per molti fedeli che cercano di seguire il suo esempio di coraggio e impegno per il bene comune.

In molte chiese e comunità religiose, in questa data si svolgono celebrazioni e preghiere in onore di San Stanislao, ricordando il suo sacrificio e la sua dedizione alla difesa della fede e della giustizia.

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