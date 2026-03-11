- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSanto del giorno 11 Marzo San Costantino
Notizie Italia

Santo del giorno 11 Marzo San Costantino

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella giornata odierna, il 11 Marzo, la Chiesa cattolica commemora San Costantino, figura di grande rilevanza nell’ambito della fede. San Costantino, noto anche come Costantino di Dumio, fu vescovo di Dumio in Portogallo nel VI secolo. La sua vita è ricca di insegnamenti e virtù, essendo considerato un esempio di dedizione alla spiritualità e di amore per il prossimo.

Costantino dedicò la sua esistenza alla diffusione del Vangelo e alla cura delle anime dei fedeli, mostrando costantemente compassione e generosità verso chiunque avesse bisogno. La sua figura è celebrata non solo per la sua santità, ma anche per la sua capacità di portare conforto e speranza a coloro che si rivolgevano a lui in cerca di aiuto spirituale.

La memoria di San Costantino è un’occasione importante per riflettere sui valori della carità, della solidarietà e della fede che egli incarna. In un’epoca in cui tanti sono in cerca di guida e di consolazione, la figura di San Costantino rappresenta un faro di luce e di speranza per tutti coloro che si affidano alla sua intercessione.

Celebrare il Santo del giorno, come San Costantino, significa non solo onorare la sua memoria, ma anche imparare dagli insegnamenti che ha lasciato e cercare di seguirne l’esempio nella nostra vita quotidiana. La spiritualità e la devozione di San Costantino continuano a ispirare milioni di credenti in tutto il mondo, offrendo un modello di santità e di umanità da seguire con fiducia e gratitudine.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it