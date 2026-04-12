Santo del giorno 12 Aprile San Benedetto da Siena

Nella liturgia cattolica, il 12 Aprile ricorre la memoria di San Benedetto da Siena, frate domenicano vissuto nel XIV secolo. Nato a Siena nel 1268, divenne famoso per la sua predicazione intensa e per il suo impegno nella difesa della fede cattolica. San Benedetto da Siena si distinse per la sua vita di preghiera e di penitenza, dedicandosi con fervore alla diffusione del Vangelo e alla ricerca della pace tra i popoli.

La figura di San Benedetto da Siena è venerata per la sua santità e per il suo esempio di carità e umiltà. Le sue opere e i suoi scritti hanno influenzato numerosi fedeli nel corso dei secoli, ispirando alla ricerca della verità e alla pratica della virtù. La Chiesa cattolica celebra la sua memoria il 12 Aprile, invitando i fedeli a riflettere sul suo messaggio di amore e di speranza.

In molte località, soprattutto in Italia, si tengono celebrazioni e processioni in onore di San Benedetto da Siena, con momenti di preghiera e di festa per ricordare la sua figura e il suo contributo alla diffusione della fede cristiana. La devozione verso questo santo continua a essere viva tra i credenti, che lo invocano per trovare conforto e protezione nelle difficoltà della vita quotidiana.