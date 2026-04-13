Santo del giorno 13 Aprile San Giuseppe Moscati

La giornata del 13 Aprile è dedicata alla figura di San Giuseppe Moscati, medico e santo italiano vissuto nel XIX secolo. Nato a Benevento nel 1880, Moscati dedicò la sua vita alla cura dei malati e alla ricerca medica, distinguendosi per la sua profonda umanità e devozione. Fu un pioniere nella cura dei poveri e dei bisognosi, fondando a Napoli la Clinica Medica dei Poveri.

San Giuseppe Moscati, oltre ad essere un eccellente medico, fu anche un uomo di fede profonda e una guida spirituale per molti. La sua canonizzazione avvenne nel 1987 da parte di Papa Giovanni Paolo II, che lo definì ‘medico dei poveri’ e ‘medico dell’anima’.

Ogni 13 Aprile, fedeli e devoti commemorano la figura di San Giuseppe Moscati, chiedendo la sua intercessione e ispirandosi al suo esempio di carità e dedizione verso il prossimo.

La vita e l’opera di San Giuseppe Moscati continuano a essere un modello di altruismo e dedizione per tutti coloro che si dedicano alla cura degli altri, sia dal punto di vista medico che spirituale.