venerdì, Marzo 13, 2026
Santo del giorno 13 Marzo San Leandro

Nella liturgia cattolica, il 13 Marzo si celebra la memoria di San Leandro, vescovo di Siviglia nel VI secolo. Figlio di una nobile famiglia spagnola, Leandro si distinse per la sua erudizione e il suo impegno nella diffusione della fede cristiana. Fu una figura chiave nella conversione dei Visigoti al Cattolicesimo e svolse un ruolo significativo nella riforma ecclesiastica della Spagna visigota. San Leandro è considerato patrono degli insegnanti e degli studenti.

La sua festa liturgica è occasione di preghiera e riflessione per i fedeli, che venerano in lui un esempio di zelo apostolico e dedizione alla Chiesa. Leandro viene ricordato per la sua saggezza, la sua carità e la sua costante difesa della verità evangelica. La sua vita e il suo operato sono fonte di ispirazione per molte persone che cercano di vivere la propria fede con coerenza e coraggio.

In diverse località spagnole e in altri paesi dove è diffusa la devozione a San Leandro, si tengono celebrazioni e riti religiosi in suo onore. I fedeli invocano la sua intercessione per ottenere grazie e protezione spirituale. La figura di San Leandro rimane viva nella tradizione cristiana come esempio di santità e dedizione al Vangelo, un modello da seguire per chiunque desideri testimoniare la propria fede con gioia e generosità.

