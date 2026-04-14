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Santo del giorno 14 Aprile San Benedetto da Norcia

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Nel calendario liturgico odierno, il 14 Aprile 2026, la Chiesa cattolica commemora San Benedetto da Norcia, figura di grande rilevanza spirituale e culturale.

Nato nel 480 d.C. in Umbria, Benedetto è considerato il padre del monachesimo occidentale. Fondatore del celebre monastero di Montecassino, simbolo di spiritualità e sapienza, il Santo è noto per la sua Regola, un trattato di vita monastica che ha influenzato profondamente la storia e la cultura europea.

Benedetto da Norcia è venerato come patrono d’Europa e protettore dei monaci, dei minatori e degli architetti. La sua festa è occasione di preghiera e riflessione per molti fedeli sparsi nel mondo.

La figura di San Benedetto continua a esercitare un impatto significativo sulla spiritualità e sull’arte, testimoniando valori di umiltà, laboriosità e ricerca della perfezione interiore.

La sua eredità spirituale si riflette ancora oggi in numerosi monasteri, istituti religiosi e comunità che si ispirano al suo esempio di fede e devozione.

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