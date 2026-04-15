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Santo del giorno 15 Aprile San Damiano

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Oggi, 15 Aprile 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Damiano, santo vissuto nel IV secolo. Damiano fu un vescovo che si distinse per la sua carità verso i poveri e i malati, dedicando la sua vita al servizio degli altri. La sua figura è ricordata per la grande umiltà e la generosità che lo contraddistinguevano.

San Damiano è particolarmente venerato per il suo impegno nella diffusione della fede e nella difesa dei più deboli. La sua testimonianza di dedizione e sacrificio continua a ispirare numerosi fedeli in tutto il mondo.

In questa giornata speciale, molti fedeli commemorano San Damiano con preghiere e momenti di riflessione sulla sua vita e sul suo esempio di carità cristiana. Le chiese e i luoghi di culto dedicati a questo santo si animano di celebrazioni e di devozione da parte dei fedeli.

La figura di San Damiano rappresenta un punto di riferimento importante per coloro che cercano di vivere secondo i valori evangelici di amore, solidarietà e compassione. La sua memoria è un invito a seguire il suo esempio di dedizione al prossimo e di impegno per la giustizia e la pace.

Celebrare oggi San Damiano significa anche ricordare l’importanza di mettere al centro della propria vita la solidarietà e l’aiuto verso chi è nel bisogno, seguendo l’esempio di questo grande santo che ha dedicato la propria esistenza al servizio degli altri.

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