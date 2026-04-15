Santo del giorno 15 Aprile San Damiano

Oggi, 15 Aprile 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Damiano, santo vissuto nel IV secolo. Damiano fu un vescovo che si distinse per la sua carità verso i poveri e i malati, dedicando la sua vita al servizio degli altri. La sua figura è ricordata per la grande umiltà e la generosità che lo contraddistinguevano.

San Damiano è particolarmente venerato per il suo impegno nella diffusione della fede e nella difesa dei più deboli. La sua testimonianza di dedizione e sacrificio continua a ispirare numerosi fedeli in tutto il mondo.

In questa giornata speciale, molti fedeli commemorano San Damiano con preghiere e momenti di riflessione sulla sua vita e sul suo esempio di carità cristiana. Le chiese e i luoghi di culto dedicati a questo santo si animano di celebrazioni e di devozione da parte dei fedeli.

La figura di San Damiano rappresenta un punto di riferimento importante per coloro che cercano di vivere secondo i valori evangelici di amore, solidarietà e compassione. La sua memoria è un invito a seguire il suo esempio di dedizione al prossimo e di impegno per la giustizia e la pace.

Celebrare oggi San Damiano significa anche ricordare l’importanza di mettere al centro della propria vita la solidarietà e l’aiuto verso chi è nel bisogno, seguendo l’esempio di questo grande santo che ha dedicato la propria esistenza al servizio degli altri.