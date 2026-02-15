Santo del giorno 15 Febbraio San Valentino

Oggi, 15 Febbraio 2026, la Chiesa cattolica celebra il Santo del giorno: San Valentino. Questa figura storica è associata al patronato degli innamorati e dei malati. La sua festa, il giorno di San Valentino, è nota in tutto il mondo come il giorno dell’amore e dell’amicizia.

San Valentino fu un vescovo martire vissuto a Roma nel III secolo d.C. Si narra che abbia celebrato matrimoni in segreto, disobbedendo al divieto dell’imperatore Claudio II che proibiva i matrimoni per i giovani, ritenendo i soldati celibi più efficienti. Questo gli costò il martirio.

La tradizione di scambiarsi auguri e regali il 14 Febbraio, in occasione della festa di San Valentino, si è diffusa nel corso dei secoli, diventando un simbolo di amore e affetto tra le persone.

Nonostante le controversie storiche sulla figura di San Valentino, la sua memoria è rimasta viva nel tempo, ispirando gesti di generosità e affetto tra le persone di tutto il mondo.