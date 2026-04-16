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Santo del giorno 16 Aprile San Benedetto da Siena

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Oggi, 16 Aprile 2026, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Benedetto da Siena, frate domenicano noto per la sua intensa vita di preghiera e penitenza.

Nato nel 1415, Benedetto da Siena entrò nell’Ordine Domenicano giovanissimo, dedicandosi alla predicazione e alla difesa della fede. Si distinse per la sua profonda devozione alla Madonna e per la sua carità verso i più bisognosi.

San Benedetto da Siena si distinse anche per il suo impegno nella riforma dell’Ordine Domenicano, promuovendo la vita fraterna e la disciplina tra i religiosi. La sua figura è ancora oggi venerata per la sua santità e il suo esempio di vita dedicata a Dio e al prossimo.

In molte chiese e comunità religiose, oggi si celebrano messe e momenti di preghiera in onore di San Benedetto da Siena, invocandone l’intercessione e imparando dalla sua testimonianza di fede e santità.

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