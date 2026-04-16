Santo del giorno 16 Aprile San Benedetto da Siena

Oggi, 16 Aprile 2026, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Benedetto da Siena, frate domenicano noto per la sua intensa vita di preghiera e penitenza.

Nato nel 1415, Benedetto da Siena entrò nell’Ordine Domenicano giovanissimo, dedicandosi alla predicazione e alla difesa della fede. Si distinse per la sua profonda devozione alla Madonna e per la sua carità verso i più bisognosi.

San Benedetto da Siena si distinse anche per il suo impegno nella riforma dell’Ordine Domenicano, promuovendo la vita fraterna e la disciplina tra i religiosi. La sua figura è ancora oggi venerata per la sua santità e il suo esempio di vita dedicata a Dio e al prossimo.

In molte chiese e comunità religiose, oggi si celebrano messe e momenti di preghiera in onore di San Benedetto da Siena, invocandone l’intercessione e imparando dalla sua testimonianza di fede e santità.