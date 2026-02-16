Santo del giorno 16 Febbraio San Valentino

Oggi, 16 Febbraio 2026, la Chiesa cattolica celebra il Santo del giorno: San Valentino, noto come il patrono degli innamorati. La figura di San Valentino è avvolta da leggende e tradizioni legate all’amore e alla generosità. Si narra che fosse un vescovo romano martirizzato nel III secolo per aver celebrato matrimoni in segreto, disobbedendo all’editto dell’imperatore romano che proibiva i matrimoni tra giovani per motivi bellici.

San Valentino è diventato simbolo dell’amore e dell’affetto, e la festa che gli è dedicata, il 14 febbraio, è celebrata in molti Paesi come San Valentino, giorno degli innamorati. In questa giornata, si scambiano regali, fiori e dolci come segno di affetto.

La figura di San Valentino continua a essere venerata da milioni di fedeli in tutto il mondo, che lo invocano per trovare l’amore o per proteggere la propria relazione. Le chiese e le cappelle dedicate a San Valentino sono luoghi di pellegrinaggio per le coppie che desiderano una benedizione speciale per la loro unione.

Ogni anno, il 14 febbraio è un momento di festa e di celebrazione dell’amore, ispirato dalla figura di San Valentino, che con il suo sacrificio ha simboleggiato l’importanza dell’affetto e della dedizione reciproca.