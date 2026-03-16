Santo del giorno 16 Marzo San Patrizio

Oggi, 16 Marzo 2026, la Chiesa cattolica celebra la festa di San Patrizio, santo patrono dell’Irlanda e simbolo del cristianesimo celtico. Vissuto nel V secolo, San Patrizio è noto per aver introdotto il cristianesimo in Irlanda e per aver combattuto il paganesimo, rappresentato dal famoso episodio del trifoglio che usò per spiegare il concetto della Santissima Trinità. La sua figura è legata a numerosi simboli, come il trifoglio appunto, il colore verde e la tradizione dei festeggiamenti del St. Patrick’s Day, diffusi in tutto il mondo. San Patrizio è considerato un esempio di coraggio, fede e missione apostolica.

La sua festa è celebrata con cerimonie religiose, processioni e festeggiamenti popolari in molte città irlandesi e non solo. In Italia, diversi luoghi sono dedicati a San Patrizio, come chiese, cappelle e chioschi votivi. La figura di questo santo missionario continua ad ispirare fedeli e non, rappresentando un ponte tra la cultura celtica e il cristianesimo.

San Patrizio è spesso raffigurato con indosso abiti vescovili, con in mano il pastorale e il trifoglio, simboli della sua missione e della sua predicazione. Le sue opere e il suo esempio di vita santa continuano a essere un punto di riferimento per i credenti di tutto il mondo, che celebrano con devozione la sua memoria ogni 17 Marzo, giorno della sua morte.