Santo del giorno 17 Febbraio San Giovanni

Oggi, 17 Febbraio 2026, la Chiesa cattolica celebra la festività di San Giovanni, un santo molto venerato per la sua vita di preghiera e di carità.

San Giovanni, noto anche come Giovanni da Matha, è ricordato per la sua dedizione ai poveri e ai prigionieri. Fondatore dell’Ordine della Santissima Trinità per la redenzione degli schiavi cristiani, è considerato un modello di carità e compassione.

La sua figura è spesso rappresentata con catene spezzate, simbolo della liberazione spirituale che portava ai prigionieri. La sua vita è fonte di ispirazione per molte persone che cercano di aiutare chi è in difficoltà.

In questa giornata dedicata a San Giovanni, molti fedeli si radunano nelle chiese per rendere omaggio a questo santo e chiedere la sua intercessione in momenti di bisogno.

La festa di San Giovanni è un’occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà e della generosità verso i più deboli, valori che il santo ha incarnato con il suo esempio di vita.

Celebrare San Giovanni significa anche rinnovare l’impegno a seguire la strada della carità e della fratellanza, ispirandosi alla sua testimonianza di amore verso il prossimo.