- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSanto del giorno 17 Febbraio San Giovanni
Notizie Italia

Santo del giorno 17 Febbraio San Giovanni

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, 17 Febbraio 2026, la Chiesa cattolica celebra la festività di San Giovanni, un santo molto venerato per la sua vita di preghiera e di carità.

San Giovanni, noto anche come Giovanni da Matha, è ricordato per la sua dedizione ai poveri e ai prigionieri. Fondatore dell’Ordine della Santissima Trinità per la redenzione degli schiavi cristiani, è considerato un modello di carità e compassione.

La sua figura è spesso rappresentata con catene spezzate, simbolo della liberazione spirituale che portava ai prigionieri. La sua vita è fonte di ispirazione per molte persone che cercano di aiutare chi è in difficoltà.

In questa giornata dedicata a San Giovanni, molti fedeli si radunano nelle chiese per rendere omaggio a questo santo e chiedere la sua intercessione in momenti di bisogno.

La festa di San Giovanni è un’occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà e della generosità verso i più deboli, valori che il santo ha incarnato con il suo esempio di vita.

Celebrare San Giovanni significa anche rinnovare l’impegno a seguire la strada della carità e della fratellanza, ispirandosi alla sua testimonianza di amore verso il prossimo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it