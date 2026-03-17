Santo del giorno 17 Marzo San Patrizio

Oggi, 17 Marzo 2026, si celebra il Santo del giorno: San Patrizio. Patrono dell’Irlanda, San Patrizio è ricordato per il suo impegno nella diffusione del cristianesimo nel paese verde. Nato in Scozia intorno al 385 d.C., Patrizio fu rapito da pirati irlandesi all’età di 16 anni e tenuto prigioniero in Irlanda per sei anni. Durante la prigionia, sviluppò una forte fede religiosa. Dopo essere fuggito, tornò in patria, ma sentì il richiamo a evangelizzare l’Irlanda. Si dedicò alla missione apostolica nel territorio irlandese, combattendo le antiche credenze pagane e convertendo molti al cristianesimo.

San Patrizio è noto per aver utilizzato il trifoglio per spiegare il concetto della Santissima Trinità, oltre a aver svolto numerosi miracoli secondo la tradizione religiosa. La sua festa è celebrata non solo in Irlanda ma anche in molte parti del mondo dove sono presenti comunità di discendenza irlandese. Simbolo di fede, coraggio e dedizione, San Patrizio continua a essere un punto di riferimento per i credenti e un’icona della cultura irlandese.