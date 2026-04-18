Santo del giorno 18 Aprile San Giorgio

Nella giornata del 18 Aprile si celebra San Giorgio, santo molto venerato nella tradizione cristiana. Patrono di numerosi paesi e città, San Giorgio è noto per il suo coraggio e la sua fede in Dio. La leggenda più famosa che lo riguarda è quella della lotta con il drago, simbolo del male da sconfiggere. La figura di San Giorgio è spesso rappresentata con l’armatura da cavaliere e la spada, a testimoniare la sua vittoria sulla forza oscura.

La sua festa è celebrata in molte parti del mondo con processioni, eventi religiosi e manifestazioni culturali. San Giorgio è considerato un esempio di virtù e coraggio per i fedeli, che lo invocano per protezione e intercessione. La sua figura è presente anche nell’arte e nella letteratura, simboleggiando la lotta tra il bene e il male.

In questa giornata speciale, i fedeli si riuniscono in preghiera e riflessione per onorare la figura di San Giorgio e chiedere la sua guida nelle sfide quotidiane. La devozione verso questo santo è radicata in molte tradizioni popolari, che tramandano da secoli la sua storia e il suo messaggio di speranza e salvezza.