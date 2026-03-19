Santo del giorno 19 Marzo San Giuseppe

Oggi, 19 Marzo 2026, la Chiesa cattolica celebra la festa di San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, padre putativo di Gesù e sposo di Maria. San Giuseppe è venerato per la sua dedizione, la sua umiltà e la sua fede incondizionata. La sua figura è simbolo di protezione, paternità e lavoro onesto.

Secondo la tradizione, San Giuseppe è considerato il protettore delle famiglie, dei lavoratori, dei morenti e della Chiesa stessa. La sua vita semplice e devota lo rende un esempio di fede e obbedienza a Dio. Numerose sono le chiese e le cappelle dedicate a lui in tutto il mondo, testimoni della devozione popolare che lo circonda.

La figura di San Giuseppe è stata oggetto di venerazione sin dai primi secoli del cristianesimo, e la sua festa è celebrata con riti religiosi e processioni in molte parti del mondo. In Italia, questa giornata è spesso caratterizzata da eventi religiosi e tradizioni legate alla figura di San Giuseppe, come la preparazione dell’altare con le