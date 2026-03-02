Santo del giorno 2 Marzo San Giovanni di Dio

Oggi, 2 Marzo 2026, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Giovanni di Dio, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari. Nato nel XVI secolo in Portogallo, Giovanni di Dio dedicò la sua vita ad assistere i malati e i poveri, fondando l’Ordine ospedaliero dei Fatebenefratelli. La sua opera di carità e dedizione gli valse la santità riconosciuta dalla Chiesa.

San Giovanni di Dio è ricordato per la sua umiltà, la sua compassione e la sua totale dedizione agli altri, anche a rischio della propria vita. La sua figura ispira ancora oggi coloro che si dedicano all’assistenza e alla cura degli ammalati, portando conforto e speranza in momenti di sofferenza.

Le celebrazioni in onore di San Giovanni di Dio offrono l’occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà e della generosità verso chi è bisognoso di cure e attenzioni. La sua vita esemplare ci ricorda che anche piccoli gesti di gentilezza e compassione possono fare la differenza nella vita degli altri.