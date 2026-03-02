- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSanto del giorno 2 Marzo San Giovanni di Dio
Notizie Italia

Santo del giorno 2 Marzo San Giovanni di Dio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, 2 Marzo 2026, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Giovanni di Dio, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari. Nato nel XVI secolo in Portogallo, Giovanni di Dio dedicò la sua vita ad assistere i malati e i poveri, fondando l’Ordine ospedaliero dei Fatebenefratelli. La sua opera di carità e dedizione gli valse la santità riconosciuta dalla Chiesa.

San Giovanni di Dio è ricordato per la sua umiltà, la sua compassione e la sua totale dedizione agli altri, anche a rischio della propria vita. La sua figura ispira ancora oggi coloro che si dedicano all’assistenza e alla cura degli ammalati, portando conforto e speranza in momenti di sofferenza.

Le celebrazioni in onore di San Giovanni di Dio offrono l’occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà e della generosità verso chi è bisognoso di cure e attenzioni. La sua vita esemplare ci ricorda che anche piccoli gesti di gentilezza e compassione possono fare la differenza nella vita degli altri.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it