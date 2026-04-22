Santo del giorno 22 Aprile San Giorgio

Oggi, 22 Aprile 2026, la Chiesa cattolica celebra la festa di San Giorgio, santo molto venerato in tutto il mondo. Patrono di diversi paesi e città, San Giorgio è conosciuto per il suo coraggio e la sua fede. La leggenda più famosa legata a lui è quella in cui sconfigge il drago, simbolo del male, rappresentando la vittoria della virtù sulla malvagità.

San Giorgio è riconosciuto come protettore dei cavalieri, dei soldati e degli agricoltori. La sua figura è spesso dipinta in armatura, con una spada in mano, mentre poggia un piede sul drago sconfitto. La sua festa è celebrata con processioni, messe solenni e festeggiamenti in molte parti del mondo.

La devozione a San Giorgio si è diffusa anche al di fuori del mondo cattolico, venendo venerato anche nella Chiesa ortodossa e in altre tradizioni religiose. La sua figura è simbolo di forza, coraggio e giustizia, ispirando molti fedeli a seguire il suo esempio di fedeltà a Dio e difesa dei valori spirituali.