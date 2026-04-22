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Santo del giorno 22 Aprile San Giorgio

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Oggi, 22 Aprile 2026, la Chiesa cattolica celebra la festa di San Giorgio, santo molto venerato in tutto il mondo. Patrono di diversi paesi e città, San Giorgio è conosciuto per il suo coraggio e la sua fede. La leggenda più famosa legata a lui è quella in cui sconfigge il drago, simbolo del male, rappresentando la vittoria della virtù sulla malvagità.

San Giorgio è riconosciuto come protettore dei cavalieri, dei soldati e degli agricoltori. La sua figura è spesso dipinta in armatura, con una spada in mano, mentre poggia un piede sul drago sconfitto. La sua festa è celebrata con processioni, messe solenni e festeggiamenti in molte parti del mondo.

La devozione a San Giorgio si è diffusa anche al di fuori del mondo cattolico, venendo venerato anche nella Chiesa ortodossa e in altre tradizioni religiose. La sua figura è simbolo di forza, coraggio e giustizia, ispirando molti fedeli a seguire il suo esempio di fedeltà a Dio e difesa dei valori spirituali.

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