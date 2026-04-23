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Santo del giorno 23 Aprile San Giorgio

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Nella giornata odierna, 23 Aprile 2026, la Chiesa cattolica celebra la figura di San Giorgio, santo molto popolare e venerato in tutto il mondo. Patrono di diverse categorie di persone e nazioni, San Giorgio è conosciuto per il suo coraggio e la sua fede incrollabile.

La vita di San Giorgio è ricca di leggende e simboli, tra cui la famosa storia della lotta contro il drago, che rappresenta la vittoria del bene sul male. La sua figura è spesso associata alla cavalleria e alla difesa dei deboli, motivo per cui è particolarmente amato dai fedeli di ogni età.

Ogni anno, il 23 Aprile offre l’occasione di riflettere sul coraggio e la determinazione di San Giorgio, e di trarre ispirazione dalla sua testimonianza di fede. Le celebrazioni in suo onore coinvolgono milioni di persone in tutto il mondo, dimostrando la sua influenza duratura nel panorama religioso e culturale internazionale.

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