lunedì, Febbraio 23, 2026
Santo del giorno 23 Febbraio San Policarpo
Notizie Italia

Santo del giorno 23 Febbraio San Policarpo

Oggi, 23 Febbraio 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Policarpo, vescovo e martire del II secolo. Nato a Smirne, in Asia Minore, San Policarpo fu un fedele discepolo di San Giovanni apostolo e divenne uno dei Padri della Chiesa più venerati.

La vita di San Policarpo è ricca di insegnamenti e di coraggio nella difesa della fede cristiana. Fu un esempio di fedeltà a Cristo fino alla morte, rifiutando di sacrificare agli dèi pagani e di rinnegare la propria fede. La sua testimonianza di amore per Dio e per il prossimo lo rese un punto di riferimento per i fedeli della sua epoca.

San Policarpo subì il martirio morendo arso sul rogo, rimanendo saldo nella sua fede fino all’ultimo respiro. La sua figura è ancora oggi venerata e ricordata come esempio di coerenza e sacrificio per il Vangelo.

In questa giornata, i fedeli hanno l’opportunità di riflettere sulle virtù di coraggio e fedeltà incarnate da San Policarpo, trovando ispirazione per affrontare le sfide quotidiane con la stessa fermezza e fiducia nel Signore.

Celebrare la memoria di San Policarpo oggi significa anche riscoprire le radici della fede cristiana e rinnovare l’impegno a vivere secondo i valori evangelici, seguendo l’esempio di questo grande santo che ha dato la vita per amore di Cristo.

