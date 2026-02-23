Santo del giorno 23 Febbraio San Policarpo

Oggi, 23 Febbraio 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Policarpo, vescovo e martire del II secolo. Nato a Smirne, in Asia Minore, San Policarpo fu un fedele discepolo di San Giovanni apostolo e divenne uno dei Padri della Chiesa più venerati.

La vita di San Policarpo è ricca di insegnamenti e di coraggio nella difesa della fede cristiana. Fu un esempio di fedeltà a Cristo fino alla morte, rifiutando di sacrificare agli dèi pagani e di rinnegare la propria fede. La sua testimonianza di amore per Dio e per il prossimo lo rese un punto di riferimento per i fedeli della sua epoca.

San Policarpo subì il martirio morendo arso sul rogo, rimanendo saldo nella sua fede fino all’ultimo respiro. La sua figura è ancora oggi venerata e ricordata come esempio di coerenza e sacrificio per il Vangelo.

In questa giornata, i fedeli hanno l’opportunità di riflettere sulle virtù di coraggio e fedeltà incarnate da San Policarpo, trovando ispirazione per affrontare le sfide quotidiane con la stessa fermezza e fiducia nel Signore.

Celebrare la memoria di San Policarpo oggi significa anche riscoprire le radici della fede cristiana e rinnovare l’impegno a vivere secondo i valori evangelici, seguendo l’esempio di questo grande santo che ha dato la vita per amore di Cristo.