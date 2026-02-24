Santo del giorno 24 Febbraio San Matteo

- Spazio Pubblicitario 01 -
Oggi, 24 Febbraio 2026, la Chiesa cattolica celebra la figura di San Matteo, uno dei dodici apostoli di Gesù e autore di uno dei vangeli canonici. Il nome Matteo significa ‘dono di Dio’ e viene spesso associato alla giustizia e alla redenzione.

Secondo la tradizione, San Matteo era un pubblicano, cioè un esattore delle tasse, prima di essere chiamato da Gesù a seguirlo. Dopo la morte di Cristo, Matteo si dedicò alla predicazione e alla diffusione del Vangelo, portando la Parola di Dio a molte persone.

La festa di San Matteo è un momento di riflessione e di preghiera per i fedeli che venerano questo santo, invocandone l’intercessione e imparando dalla sua testimonianza di fede e conversione.

San Matteo è spesso raffigurato con un libro, simbolo del vangelo che scrisse, e con un angelo, a sottolineare la sua missione evangelizzatrice. La sua figura è fonte di ispirazione per molti credenti che cercano la via della redenzione e della salvezza attraverso la fede in Cristo.

Celebrare San Matteo significa anche ricordare l’importanza della conversione e della misericordia divina, invitando i fedeli a seguire l’esempio di questo apostolo nella ricerca della verità e della giustizia.

