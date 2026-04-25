Santo del giorno 25 Aprile San Marco Evangelista

Nella giornata del 25 Aprile celebriamo la figura di San Marco Evangelista, uno dei quattro evangelisti e autore del Vangelo secondo Marco. La sua festa liturgica rappresenta un momento importante per la comunità cristiana, onorando la testimonianza e l’insegnamento di questo santo.

San Marco è spesso rappresentato con un leone, simbolo della potenza e della forza del messaggio evangelico da lui diffuso. La sua opera evangelica è caratterizzata da un racconto dinamico e coinvolgente, che ha contribuito a diffondere la fede tra i primi cristiani.

La sua figura è legata alla tradizione della Chiesa di Alessandria d’Egitto, dove venne martirizzato per aver diffuso il Vangelo nella regione. San Marco è considerato anche il patrono di Venezia, città che conserva le sue reliquie nella celebre Basilica di San Marco, simbolo di fede e arte.

In questa giornata di ricorrenza religiosa, i fedeli si riuniscono in preghiera e meditazione per onorare la memoria di San Marco Evangelista, rinnovando la propria fede e il proprio impegno spirituale.

La figura di San Marco rappresenta un punto di riferimento importante per la tradizione cristiana, offrendo un esempio di dedizione e coraggio nel diffondere il messaggio evangelico nonostante le difficoltà e le persecuzioni dell’epoca.

La festa di San Marco Evangelista è un’occasione per riflettere sull’importanza della testimonianza cristiana e sull’invito a seguire il cammino di fede tracciato dagli evangelisti, testimoni della vita e dell’insegnamento di Gesù Cristo.