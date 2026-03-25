Santo del giorno 25 Marzo San Giuseppe

Oggi, 25 Marzo 2026, la Chiesa cattolica celebra la festa di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, padre putativo di Gesù e sposo di Maria. La figura di San Giuseppe è ricca di significati simbolici, rappresentando la figura del padre, del lavoratore umile e dell’uomo giusto.

Secondo la tradizione, San Giuseppe è considerato il protettore delle famiglie, dei lavoratori, degli artigiani e dei morenti. La sua festa è celebrata con devozione in molte parti del mondo, con processioni, preghiere e riti religiosi che onorano la sua memoria e il suo esempio di umiltà e fede.

Nella liturgia cristiana, San Giuseppe è venerato come modello di padre amorevole e premuroso, che ha accettato con fiducia il compito di essere custode della Vergine Maria e del Figlio di Dio. La sua figura è fonte di ispirazione per molti fedeli che cercano nella sua intercessione conforto, protezione e guida nelle proprie vite quotidiane.

In questo giorno speciale, i fedeli sono invitati a riflettere sulle virtù di San Giuseppe e a pregare per ottenere la sua intercessione nelle proprie necessità spirituali e materiali. La festa di San Giuseppe è un momento di raccoglimento e preghiera, che invita alla riflessione sui valori della famiglia, del lavoro onesto e della fede.