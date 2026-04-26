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Santo del giorno 26 Aprile San Marco Evangelista

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Nella giornata del 26 Aprile si celebra il Santo del giorno, San Marco Evangelista. Figlio di Maria di Gerusalemme, fu discepolo di San Pietro e autore del Vangelo secondo Marco. Patrono di Venezia, San Marco è venerato come protettore dei cavalieri, dei soldati e degli ottici.

La sua figura è ricca di simbolismo e significato spirituale per i fedeli di tutto il mondo. La sua opera evangelica ha contribuito in modo significativo alla diffusione e alla comprensione del messaggio di Gesù Cristo.

La festa di San Marco Evangelista è un momento di preghiera e riflessione per i credenti, che onorano la sua memoria e chiedono la sua intercessione per protezione e guida.

Le chiese e i luoghi di culto dedicati a San Marco si riempiono di fedeli in questa giornata speciale, offrendo preghiere e ringraziamenti per le grazie ricevute attraverso l’intercessione del Santo.

La figura di San Marco Evangelista è un esempio di fede e dedizione per i credenti di ogni epoca, che trovano conforto e speranza nella sua testimonianza di vita e nell’opera evangelica che ci ha tramandato.

In questa giornata di celebrazione, i devoti si riuniscono per partecipare alle liturgie e alle cerimonie in onore di San Marco, rinnovando il legame di devozione e gratitudine verso questo Santo così importante per la tradizione cristiana.

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