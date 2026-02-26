Santo del giorno 26 Febbraio San Leandro

Oggi, 26 Febbraio 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Leandro, vescovo di Siviglia nel VI secolo. Figlio di una nobile famiglia romana, dedicò la sua vita alla diffusione della fede e alla difesa della Chiesa cattolica in un periodo di fermenti religiosi e politici.

San Leandro fu un prolifico scrittore e teologo, noto per i suoi sermoni e trattati sulle Sacre Scritture. Contribuì in modo significativo alla riforma della liturgia e alla diffusione del culto dei santi nel mondo latino.

La sua figura è ricordata per la sua saggezza, la sua carità verso i più deboli e il suo impegno nella difesa della verità cristiana. San Leandro è venerato come patrono degli studenti, dei teologi e degli insegnanti.

In molte città spagnole e latinoamericane, il 26 Febbraio è un giorno di festa e di preghiera in onore di questo grande santo, simbolo di fede e di dedizione alla causa cristiana.