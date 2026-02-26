- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSanto del giorno 26 Febbraio San Leandro
Notizie Italia

Santo del giorno 26 Febbraio San Leandro

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, 26 Febbraio 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Leandro, vescovo di Siviglia nel VI secolo. Figlio di una nobile famiglia romana, dedicò la sua vita alla diffusione della fede e alla difesa della Chiesa cattolica in un periodo di fermenti religiosi e politici.

San Leandro fu un prolifico scrittore e teologo, noto per i suoi sermoni e trattati sulle Sacre Scritture. Contribuì in modo significativo alla riforma della liturgia e alla diffusione del culto dei santi nel mondo latino.

La sua figura è ricordata per la sua saggezza, la sua carità verso i più deboli e il suo impegno nella difesa della verità cristiana. San Leandro è venerato come patrono degli studenti, dei teologi e degli insegnanti.

In molte città spagnole e latinoamericane, il 26 Febbraio è un giorno di festa e di preghiera in onore di questo grande santo, simbolo di fede e di dedizione alla causa cristiana.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it