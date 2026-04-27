Santo del giorno 27 Aprile San Pietro Canisio

In data odierna, 27 Aprile 2026, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Pietro Canisio, sacerdote gesuita del XVI secolo noto per il suo impegno nell’opera di difesa e diffusione della fede cattolica durante il periodo della Riforma protestante.

Nato nel 1521 a Nimega, nei Paesi Bassi, Pietro Canisio dedicò la sua vita all’insegnamento, alla predicazione e alla scrittura di opere teologiche. Fu uno dei principali protagonisti della Controriforma cattolica, impegnandosi nella difesa della dottrina cattolica e nella riconciliazione con i luterani.

Rinomato per la sua erudizione e la sua eloquenza, San Pietro Canisio contribuì in modo significativo alla diffusione del Catechismo del Concilio di Trento e alla promozione della cultura cattolica in Europa.

Canonizzato nel 1925 da papa Pio XI, San Pietro Canisio è venerato come patrono dei catechisti e degli scrittori cattolici. La sua figura rimane un esempio di zelo apostolico e dedizione alla difesa della fede cristiana.

In questa giornata dedicata a San Pietro Canisio, i fedeli sono invitati a riflettere sui valori di testimonianza e perseveranza nella fede, seguendo l’esempio di questo grande santo che ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa.