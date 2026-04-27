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Santo del giorno 27 Aprile San Pietro Canisio

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In data odierna, 27 Aprile 2026, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Pietro Canisio, sacerdote gesuita del XVI secolo noto per il suo impegno nell’opera di difesa e diffusione della fede cattolica durante il periodo della Riforma protestante.

Nato nel 1521 a Nimega, nei Paesi Bassi, Pietro Canisio dedicò la sua vita all’insegnamento, alla predicazione e alla scrittura di opere teologiche. Fu uno dei principali protagonisti della Controriforma cattolica, impegnandosi nella difesa della dottrina cattolica e nella riconciliazione con i luterani.

Rinomato per la sua erudizione e la sua eloquenza, San Pietro Canisio contribuì in modo significativo alla diffusione del Catechismo del Concilio di Trento e alla promozione della cultura cattolica in Europa.

Canonizzato nel 1925 da papa Pio XI, San Pietro Canisio è venerato come patrono dei catechisti e degli scrittori cattolici. La sua figura rimane un esempio di zelo apostolico e dedizione alla difesa della fede cristiana.

In questa giornata dedicata a San Pietro Canisio, i fedeli sono invitati a riflettere sui valori di testimonianza e perseveranza nella fede, seguendo l’esempio di questo grande santo che ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa.

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