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Santo del giorno 27 Marzo San Ruperto

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Oggi, 27 Marzo 2026, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Ruperto, vescovo e missionario del VII secolo. Figura di grande rilevanza spirituale, San Ruperto è noto per aver diffuso il cristianesimo in varie regioni dell’Europa centrale, contribuendo alla fondazione di numerose comunità religiose.

Nato in una famiglia nobile, dedicò la sua vita alla predicazione del Vangelo, sostenendo la costruzione di chiese e monasteri. La sua opera missionaria si estese dalla Baviera all’Austria, dove fondò il monastero di San Pietro a Salisburgo, divenuto in seguito uno dei principali centri religiosi dell’area.

San Ruperto è venerato come patrono dei contadini, degli agricoltori e dei pastori, simboli della sua vicinanza alle persone comuni e al mondo rurale. La sua figura è ancora oggi fonte di ispirazione per quanti cercano nella fede e nell’opera di bene un punto di riferimento per la propria vita.

In questa giornata di commemorazione, molti fedeli si riuniranno in preghiera per onorare la memoria di San Ruperto, invocandone l’intercessione e imparando dagli insegnamenti di umiltà, carità e dedizione alla causa del Vangelo che ha lasciato in eredità.

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