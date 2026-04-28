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Santo del giorno 28 Aprile San Pietro Chanel

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Oggi, 28 Aprile 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Pietro Chanel, patrono dell’Oceania. Nato a Cuet, in Francia, nel 1803, intraprese la vita religiosa entrando nella Congregazione dei Maristi. Dopo essere stato ordinato sacerdote, si dedicò alla missione nelle isole del Pacifico, dove diffuse il Vangelo con grande zelo e amore per gli indigeni.

San Pietro Chanel è ricordato per il suo coraggio e la sua dedizione nel portare il messaggio di Cristo in luoghi lontani e spesso ostili. Fu martirizzato nel 1841 sull’isola di Futuna, dove perse la vita per difendere la sua fede. La sua figura è un esempio di sacrificio e altruismo per i credenti di tutto il mondo.

La festa di San Pietro Chanel è un’occasione per riflettere sull’importanza della missione evangelizzatrice e sull’ardore necessario per diffondere la Parola di Dio. In molte comunità cattoliche, si celebrano messe e momenti di preghiera in onore di questo santo, invocandone l’intercessione e imitandone l’esempio di dedizione e amore per il prossimo.

San Pietro Chanel è venerato come protettore dei missionari, dei catechisti e dei popoli dell’Oceania. La sua memoria continua a ispirare coloro che si dedicano all’evangelizzazione e alla diffusione della fede, testimoniando che il sacrificio per il Regno di Dio porta frutti di speranza e rinnovamento spirituale.

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