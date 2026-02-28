Santo del giorno 28 Febbraio San Romano

In questa giornata del 28 Febbraio, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Romano, vescovo di Condat nel VI secolo. Figura di grande santità e zelo apostolico, San Romano è ricordato per la sua dedizione alla diffusione della fede e alla cura delle anime.

Nato in Aquitania, Romano abbracciò la vita monastica e si distinse per la sua disciplina ascetica e la sua carità verso i più bisognosi. Divenuto vescovo, si adoperò per rafforzare la comunità cristiana nella regione, promuovendo la costruzione di chiese e la formazione del clero.

La sua testimonianza di fede e il suo impegno nella difesa della verità evangelica lo resero un punto di riferimento per molti fedeli del suo tempo, attirando numerosi seguaci desiderosi di seguire il suo esempio di vita santa e di impegno sociale.

Anche oggi, San Romano continua a essere venerato come protettore delle comunità ecclesiali e degli operatori pastorali, ispirando alla costante ricerca della santità e alla cura delle anime. La sua memoria ci invita a riflettere sull’importanza della testimonianza cristiana nella società contemporanea e sull’urgenza di vivere con coerenza i valori del Vangelo.