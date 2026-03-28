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Santo del giorno 28 Marzo San Giovanni Climaco

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Oggi, 28 Marzo 2026, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Giovanni Climaco, monaco asceta del VI secolo. Nato in Palestina, visse per molti anni nel deserto del Sinai dedicandosi alla preghiera e alla penitenza.

San Giovanni Climaco è noto per il suo testo spiritualistico ‘Scala paradisi’, detto anche ‘Scala del Paradiso’, in cui descrive il percorso ascetico verso la perfezione spirituale in trenta gradini, ognuno simboleggiante una virtù o un vizio da superare.

La sua figura è ancora oggi venerata per la profonda spiritualità e l’insegnamento sulla ricerca interiore. In molte chiese orientali, San Giovanni Climaco è considerato un modello di vita monastica e di santità.

In questa giornata in cui si ricorda San Giovanni Climaco, molti fedeli si ritrovano in preghiera e meditazione, riflettendo sul significato della ricerca interiore e della lotta contro le tentazioni della vita quotidiana.

La memoria di San Giovanni Climaco ci invita a guardare alla dimensione spirituale della nostra esistenza, alla ricerca della pace interiore e alla crescita nella fede e nella virtù.

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