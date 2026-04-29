Santo del giorno 29 Aprile San Pietro Celestino V

Oggi, 29 Aprile 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Pietro Celestino V, un santo particolarmente venerato per la sua umiltà e santità di vita. Nato Pietro da Morrone nel XIII secolo in Italia, divenne eremita e fondò l’ordine monastico dei Celestini. Fu eletto Papa nel 1294, ma rinunciò al pontificato dopo soli cinque mesi, desideroso di ritirarsi alla vita eremitica. La sua figura è simbolo di rinuncia al potere terreno in nome della spiritualità e della ricerca della volontà divina.

San Pietro Celestino V è spesso invocato come patrono dei monaci, degli eremiti e delle persone che cercano la pace interiore. La sua vita e il suo esempio continuano a ispirare i fedeli di tutto il mondo, che lo ricordano in questa giornata speciale.

In molte chiese e comunità religiose, il 29 Aprile è un giorno di preghiera e riflessione sulla figura di San Pietro Celestino V, che con la sua umiltà e devozione ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa.