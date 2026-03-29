Santo del giorno 29 Marzo San Giovanni Battista de La Salle

Oggi, 29 Marzo 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Giovanni Battista de La Salle, patrono degli insegnanti. Nato a Reims nel 1651, dedicò la sua vita all’istruzione dei giovani meno fortunati, fondando l’Ordine dei Fratelli delle Scuole Cristiane. La sua opera educativa rivoluzionò il sistema scolastico del suo tempo, mettendo al centro l’importanza dell’istruzione per tutti, senza distinzioni di classe sociale.

San Giovanni Battista de La Salle è un esempio di dedizione e passione per l’educazione, un modello per gli insegnanti di oggi che si impegnano a formare le nuove generazioni. La sua figura ispiratrice continua ad essere celebrata e onorata in tutto il mondo, come simbolo di altruismo e impegno sociale.

In questa giornata speciale, molti fedeli si riuniranno in preghiera per chiedere l’intercessione di San Giovanni Battista de La Salle, invocando la sua guida e protezione per tutti coloro che si dedicano all’educazione e alla formazione dei giovani. La sua memoria è un richiamo costante all’importanza della conoscenza e della condivisione del sapere come strumenti di crescita e sviluppo individuale e collettivo.