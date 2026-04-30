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Santo del giorno 30 Aprile San Pietro Regalado

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Nella giornata del 30 Aprile si celebra San Pietro Regalado, frate francescano spagnolo vissuto nel XIV secolo. Nato a Ribera d’Ebro, in Spagna, Pietro Regalado divenne noto per la sua vita di penitenza e umiltà, dedicandosi all’aiuto dei poveri e degli ammalati.

La sua devozione lo portò a rinunciare a ogni forma di comodità, dormendo su un mucchio di paglia e nutrendosi di sola acqua e pane. La sua fama di santità si diffuse rapidamente, tanto che molti lo cercavano per ricevere conforto e consigli spirituali.

San Pietro Regalado è considerato il patrono di Calatayud, in Spagna, e la sua memoria viene celebrata con preghiere e riti religiosi in molte comunità francescane in tutto il mondo.

La sua figura ispira ancora oggi per la sua semplicità, la sua carità e il suo impegno verso i più bisognosi, rappresentando un esempio di vita dedicata alla fede e all’amore per il prossimo.

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