- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 30, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSanto del giorno 30 Marzo San Giovanni Climaco
Notizie Italia

Santo del giorno 30 Marzo San Giovanni Climaco

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, 30 Marzo 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Giovanni Climaco, monaco asceta vissuto nel VI secolo. Giovanni Climaco è noto per il suo testo ‘Scala paradisi’, un trattato spirituale che descrive il percorso ascetico verso la perfezione divina suddiviso in trenta gradini.

Nato in Palestina, trascorse la maggior parte della sua vita nel deserto del Sinai, dedicandosi alla preghiera e alla meditazione. La sua figura è considerata un esempio di umiltà, disciplina e dedizione alla fede.

San Giovanni Climaco viene spesso rappresentato con una scala che simboleggia il cammino graduale verso Dio, tema centrale della sua spiritualità. La sua festa è un’occasione per riflettere sull’importanza della purificazione interiore e della ricerca della santità attraverso la preghiera e la penitenza.

La figura di San Giovanni Climaco continua a esercitare un forte impatto spirituale sulla comunità cristiana, ispirando alla ricerca della perfezione spirituale e alla vita di preghiera costante.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it