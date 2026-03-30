Santo del giorno 30 Marzo San Giovanni Climaco

Oggi, 30 Marzo 2026, la Chiesa cattolica celebra la memoria di San Giovanni Climaco, monaco asceta vissuto nel VI secolo. Giovanni Climaco è noto per il suo testo ‘Scala paradisi’, un trattato spirituale che descrive il percorso ascetico verso la perfezione divina suddiviso in trenta gradini.

Nato in Palestina, trascorse la maggior parte della sua vita nel deserto del Sinai, dedicandosi alla preghiera e alla meditazione. La sua figura è considerata un esempio di umiltà, disciplina e dedizione alla fede.

San Giovanni Climaco viene spesso rappresentato con una scala che simboleggia il cammino graduale verso Dio, tema centrale della sua spiritualità. La sua festa è un’occasione per riflettere sull’importanza della purificazione interiore e della ricerca della santità attraverso la preghiera e la penitenza.

La figura di San Giovanni Climaco continua a esercitare un forte impatto spirituale sulla comunità cristiana, ispirando alla ricerca della perfezione spirituale e alla vita di preghiera costante.