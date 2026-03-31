Santo del giorno 31 Marzo San Benedetto da Norcia

Oggi, 31 Marzo 2026, la Chiesa cattolica celebra la festa di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa e dei monaci d’Occidente. Nato nel 480 d.C., Benedetto è considerato il padre del monachesimo occidentale e fondatore dell’Ordine dei Benedettini.

La sua regola monastica, la Regola Benedettina, ha influenzato profondamente la spiritualità e la cultura europea, promuovendo la preghiera, il lavoro manuale e la stabilità nei monasteri. Benedetto è venerato per la sua saggezza, l’umiltà e la capacità di conciliare la vita contemplativa con l’azione.

San Benedetto è spesso raffigurato con il simbolo del corvo, che secondo la tradizione portò del pane a un monaco eremita nel deserto. La sua vita e i suoi insegnamenti continuano a ispirare milioni di fedeli in tutto il mondo.

In questa giornata speciale, i fedeli celebrano la memoria di San Benedetto con preghiere, liturgie e momenti di riflessione sulla sua eredità spirituale. La figura di San Benedetto rimane un faro di luce nella storia della Chiesa e un esempio di santità e dedizione per tutti i credenti.