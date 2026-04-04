Santo del giorno 4 Aprile San Isidoro di Siviglia

In questo 4 Aprile 2026 la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Isidoro di Siviglia, vescovo e dottore della Chiesa.

Nato in Spagna nel VI secolo, San Isidoro è noto per la sua vasta erudizione e per essere stato uno dei principali promotori dell’opera di evangelizzazione in terra iberica. Le sue opere, tra cui l’enciclopedia Etymologiae, hanno avuto un impatto duraturo sulla cultura e sulla teologia del Medioevo.

Riconosciuto come uno dei Padri della Chiesa, San Isidoro è particolarmente venerato per la sua saggezza e per la sua difesa della fede cristiana in un periodo di profondi cambiamenti politici e culturali.

La sua figura è un esempio di dedizione alla conoscenza e alla diffusione della Parola di Dio, invitando i fedeli di oggi a seguire il suo esempio di studio, preghiera e carità verso il prossimo.

Nella liturgia di questo giorno, i fedeli sono chiamati a riflettere sui valori di sapienza e umiltà incarnati da San Isidoro, e a trarre ispirazione dalla sua testimonianza di fede per affrontare le sfide del mondo contemporaneo.