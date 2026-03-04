- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 4, 2026
Santo del giorno 4 Marzo San Giovanni di Dio

Nella giornata del 4 Marzo si celebra San Giovanni di Dio, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari. Nato in Portogallo nel XVI secolo, dedicò la sua vita all’assistenza ai malati e all’apertura di ospedali per accogliere chiunque avesse bisogno di cure e conforto.

La sua opera di carità e dedizione gli valse la santificazione e la venerazione universale. San Giovanni di Dio è considerato un esempio di altruismo e compassione, incoraggiando tutti a seguire il suo esempio di amore verso il prossimo.

Nella tradizione cattolica, il 4 Marzo rappresenta un momento di riflessione e preghiera per coloro che soffrono e per coloro che si dedicano alla cura degli altri, ispirandosi alla figura di questo santo benefattore.

